Сеул, , 09:58 — REGNUM

Южная Корея и Эфиопия подписали двустороннее соглашение о предоставлении финансовой помощи на строительство исследовательского центра при Научно-техническом университете Адама в городе Назрет (Адама) на сумму $86 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей экспортно-импортного банка.

По их словам, соглашение было подписано между генеральным директором Корейского экспортно-импортного банка Юн Сон Су и государственным министром финансов Эфиопии Адмасу Небебе.

Известно, что средства будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF), который оценивает и реализует проекты по оказанию помощи в развивающихся странах.

Известно, что подписание соглашения состоялось после встречи президента страны Мун Чжэ Ина и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али.