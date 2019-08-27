Богор, Индонезия, , 09:49 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди страны Ирианой Джоко Видодо приветствовал прибытие малазийского короля Абдуллы вместе с супругой Азизой Аминой в президентском дворце в Богоре 27 августа, сообщает информационное агентство Antara.

Прибытие короля Малайзии в индонезийский дворец сопровождалось шествием всадников, солдат из разных провинций архипелага и гимнами обеих стран.

Приветственная процессия продолжилась во дворце. Главы Индонезии и Малайзии сделали совместное фото. Король Малайзии по традиции оставил запись в гостевой книги и вместе с главой Индонезии посадил дерево на заднем дворе дворца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, король Малайзии прибыл в Индонезию с четырехдневным визитом.

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