Каракас, , 09:30 — REGNUM

Венесуэла осудила позицию ряда латиноамериканских государств, отказавшихся организовывать экстренное совещание участников Амазонского пакта по предложению Каракаса. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Венесуэлы.

Согласно тексту, Венесуэла выражает сожаление по поводу того, что правительства соседних стран отклонили предложение Каракаса организовать встречу министров иностранных дел, посвященную лесным пожарам в бассейне реки Амазонки.

«При абсолютно предосудительном и мелком поведении эти правительства предпочитают отдавать предпочтение своему обсессивному идеологическому фундаментализму, а не этическому и правовому обязательству защищать тропическую фауну Амазонки, а также исконные общины и народы, которые населяют регион, перед лицом разрушительных последствий разбушевавшихся лесных пожаров», — говорится в заявлении МИД.

«Венесуэла осуждает необычную позицию некоторых правительств в регионе Амазонки, которые называют себя частью Группы Лимы, из идеологических соображений выступающих против экстренного совещания участников Амазонского пакта перед лицом пожаров в Амазонии. Мы должны действовать!», — резюмировал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Венесуэла призывает эти правительства отказаться от «заносчивого поведения» и выполнить обязательства, взятые при подписании Амазонского пакта.

Амазонский пакт (Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки) был подписан в 1995 году восемью странами Латинской Америки. Его цель —обеспечить сохранение природного наследия Амазонки.