Тегеран, , 09:18 — REGNUM

Политика Ирана в отношении США останется прежней, если Вашингтон не отменит ранее введённые против Тегерана санкции. Такое заявление сегодня, 27 августа, сделал президент Ирана Хасан Рухани.

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Иранский лидер подчеркнул, что без таких шагов со стороны Соединённых Штатов корректировать свой политический курс иранское руководство не намерено, поэтому никаких положительных перемен в отношении двух стран ждать не стоит.

«Иран будет продолжать сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если американские санкции не будут отменены», — цитирует президента телеканал PressTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G7 во французском Биаррице президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, однако заявил о готовности к встрече с иранским лидером Хасаном Рухани. Глава Белого дома отметил, что для примирения Иран должен прекратить «поддержку терроризма» и стать «неядерным».

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Сам Рухани заявил, что также готов к встрече с Трампом, если эти переговоры «решат проблемы» Ирана.

Напомним, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран принял решение о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке.