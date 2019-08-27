Москва, , 09:06 — REGNUM

На территории Центрального военного округа Минобороны РФ сегодня, 27 августа, начались масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства.

Отмечается, что в учениях задействованы более 30 тыс. военных и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск.

Читайте также: В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Военнослужащие будут выполнять практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. Учения продлятся до 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на юге России стартовали масштабные командно-штабные учения, в которых задействованы свыше 8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей трёх общевойсковых объединений армии, ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа.

Читайте также: На юге России стартовали масштабные учения