Ташкент, , 09:03 — REGNUM

Выборы в парламент Узбекистана и в местные областные, городские и районные маслихаты (представительные органы власти) пройдут 22 декабря 2019 года. Об этом заявил председатель ЦИК республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, выборы в республиканский парламент пройдут по пропорциональной избирательной системе. В выборной кампании планируют принять участие пять зарегистрированных партий.

Отметим, в настоящее время в Узбекистане зарегистрированы демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия.