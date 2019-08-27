Пекин, , 08:58 — REGNUM

Соединенным Штатам необходимо прекратить провокации новой гонки вооружений и выполнять обязательства в рамках действия международного режима ограничения вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Призываем США отказаться от мышления времен Холодной войны и игр с нулевой суммой», — сказал на брифинге Шуан.

По его словам, Вашингтону необходимо проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Пентагон заявил о проведённом США первом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отметили в американском ведомстве, ракета — вариант «Томагавка» — была выпущена из мобильной пусковой установки на острове Сан-Николас в штате Калифорния и «успешно поразила цель после полёта дальностью более 500 километров».

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