Берлин, , 08:43 — REGNUM

Министерство иностранных дел Германии сделало заявление о «недопустимых выборах» президента Абхазии, состоявшихся в минувшее воскресенье. Текст заявления от 26 августа опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел Германии.

Федеральное правительство Германии стоит твердо на стороне Грузии в вопросе ее суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международно признанными границами, говорится в заявлении ведомства.

«Как и наши партнеры по ЕС, мы не признаем конституционно-правовые рамки так называемых президентских выборов, которые состоялись 25 августа в сепаратистском грузинском регионе Абхазия. Мы считаем эти выборы и их результаты незаконными», — гласит текст.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре президентских выборов действующий президент Рауль Хаджимба опередил кандидата от оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию почти на 2%. Второй тур назначен на 8 сентября.

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