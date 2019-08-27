Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM

На ремонт школ и детсадов в Бурятии в 2019 году было выделено более 1 млрд рублей. Как передали в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

«Никогда такого у нас не было, чтобы более миллиарда рублей выделялось на капитальный ремонт», — отметил министр.

Из них 348 млн выделены на капремонт 21 школы в рамках «единой» дальневосточной субсидии. Добавим, что всего в республике насчитывается 459 общеобразовательных учреждений, в которые с 1 сентября пойдут 145 тыс детей.

Отмечается, что рост финансирования на капитальный и текущий ремонт школ и детсадов в 2019 году вырос в 2,5 раза, а обновлённых школ стало больше в 1,5 раза. Напомним, подкомиссия под председательством полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева одобрила План социального развития центров экономического роста (т.н. единая дальневосточная субсидия) Бурятии 14 марта. Как сообщало ИА REGNUM, в план вошли 73 мероприятия на 6 млрд рублей.

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