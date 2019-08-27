Самара, , 08:41 — REGNUM

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (МСУ), 26 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам чиновников, совет по развитию МСУ формируется из федеральной, региональной и муниципальной частей. Дмитрий Азаров вошел в региональную часть совета.

«Всего в неё вошли семь представителей регионов — четверо глав субъектов и трое председателей заксобраний», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что совет по развитию МСУ является совещательным и консультативным органом при президенте РФ. В задачу совета входит определение приоритетных направлений реализации государственной национальной политики в области местного самоуправления, а также определение ее основ.