Тбилиси, , 08:26 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Грузии считают, что визит наблюдателей из Германии на президентские выборы в Абхазии носил «личный» характер. Об этом заявил представитель грузинского МИД Владимир Константиниди.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Грузии работало со всеми странами в превентивном режиме, чтобы не допустить международных наблюдателей на выборы в Абхазии.

«У них не было никаких полномочий и статуса от той структуры, которую они представляли. Это был их личный визит», — заявил представитель МИД. Он также обвинил Россию в финансировании этого визита. Однако Константиниди не представил доказательств своих обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Абхазии прошел первый тур выборов президента. В выборах приняли участие депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.

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