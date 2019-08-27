Париж, , 08:14 — REGNUM

Франция обеспокоена сообщения о новых запусках баллистических ракет КНДР, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции 26 августа.

Пуск ракеты (сс) DLR German Aerospace Center

«Мы с озабоченностью отмечаем сообщения о новых запусках баллистических ракет Северной Кореей в эту субботу, 24 августа. Это седьмая серия снимков за месяц», — говорится в заявлении МИД Франции.

Правительство Франции осуждает неоднократные запуски, которые подрывают безопасность региона и представляют собой нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Франция призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности, как можно скорее возобновить диалог с Соединенными Штатами по вопросу о денуклеаризации и перейти к процессу полного, поддающегося проверке и необратимого свертывания программы оружия массового уничтожения. Пока эта цель не будет достигнута, санкции Совета Безопасности ООН будут сохраняться.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа КНДР провела запуск двух ракет, предположительно, малой дальности. В Северной Корее остались довольны произведенным запуском ракет.

Читайте также: КНДР: Испытание новой системы запуска ракет прошло успешно