Порт-Судан, , 08:22 — REGNUM

После того, как в результате этнического насилия на суданском побережье Красного моря погибли по меньшей мере 16 человек, в штате Красное море было объявлено чрезвычайное положение, передает ВВС Africa.

Временное правительство страны также отправило в отставку губернатора штата и главу безопасности восточного региона Судана.

Непонятно, что послужило причиной столкновений, которые бушевали между этническими группами бани амер и нуба в Порт-Судане со среды, 21 августа, по субботу, 24 августа.

В заявлении правительства говорится, что для подавления конфликта впервые использовалось огнестрельное оружие, что свидетельствует о наличии внутренних и внешних источников для разжигания конфликта.

Порт-Судан является столицей штата Красное море и является важным путем судоходства. Через порт осуществляется большая часть торговли страны, он также используется Южным Суданом для экспорта нефти.