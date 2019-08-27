Казань, , 08:11 — REGNUM

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны». В республиканском парламенте 28 августа по законопроекту планируется «заочное голосование», по итогам которого позицию депутатов передадут в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснении к инициативе отмечается, что в этот день в 1480 году произошло «окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

Как и два года назад на схожую инициативу некоторые депутаты Татарии высказались негативно. Против законопроекта выступил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, заявивший, что не нужно «играть историей нашего многонационального народа».

Глава комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, напомнив о схожей инициативе, уже рассмотренной два года назад, заявил, что в нынешнем документе есть «элементы экстремизма» и предложил назначить экспертизу.

Представитель Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ Искандер Измайлов уточнил, что нужно «отрешиться от трактовок, которые провоцируют рознь между народами России», добавив, что у страны «будет общее будущее» если «будет общее прошлое». Схожей позиции придерживается и его коллега из Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандер Гилязов.

Примечательно: позицию депутатов в Татарии разделяют не все, заявляя в обсуждениях, идущих в соцсетях, что праздник был народным и народным останется, особенно в Калужской области.

Читайте также: Депутаты Татарии не поддержали дату освобождения Руси от ордынского ига

Напомним, ещё в декабре 2017 года в Татарии депутаты Госсовета не поддержали соответствующее обращение к Дмитрию Медведеву об установлении памятной даты на 11 ноября — Дня окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Тогда в заключении вице-президента Академии наук РТ Рафаиля Хакимова говорилось, что дата — одна из многих и значимой не является. Инициаторами обращения выступали депутаты из калужского Заксобрания, но профильный комитет рекомендовал не поддерживать её.

В конце июня 2019 года депутат Геннадий Скляр («Единая Россия») внёс на рассмотрение коллег из Госдумы схожий законопроект. Сбор мнений из регионов на инициативу будет проходить до 2 сентября.

Читайте также: Госдуме предложили отмечать День окончания Великого стояния на реке Угре