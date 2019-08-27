Тбилиси, , 08:06 — REGNUM

Российские компании могут принимать участие в тендерах, объявленных мэрией Тбилиси. Об этом заявил глава грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, рынок Грузии открыт для всех компаний, в том числе и российских. Мэр Тбилиси отметил, что основным требованием является соблюдение закона и условий тендера. Каладзе напомнил, что ряд важных инфраструктурных объектов в Грузии находятся в собственности у российских государственных компаний.

Отметим, оппозиционные политики в Грузии настаивают на исключении участия российских компаний в государственных закупках. В своих тезисах они разжигают антироссийские настроения и осуждают сближение Москвы и Тбилиси.