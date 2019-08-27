Иркутск, , 08:02 — REGNUM

В Иркутской области ликвидировали три региональных отделения политических партий: «Союз Горожан», «Города России», «Партия пенсионеров России». Такие данные со ссылкой на Управление Минюста России по Иркутской области сообщает иркутский избирком.

Напомним, ранее Верховный суд РФ ликвидировал семь партий за неучастие в выборах. Речь шла о «Партии пенсионеров России», партии «Города России», Социал-демократической партии России, Народной партии России, «Альянсе зеленых», «Союзе горожан», народной партии «За женщин России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на начало июля, в Приангарье было зарегистрировано 51 региональное отделение политических партий.