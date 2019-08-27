Бразилиа, , 08:00 — REGNUM

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от денежной помощи в борьбе с лесными пожарами, предложенной развитыми странами. Об этом пишет газета Die Welt.

Вечером 26 августа президентский дворец подтвердил, что предложение, озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном, отклонено. Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лорензони отметил, что предложенные деньги лучше использовать для лесовосстановления в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, участники саммита G7 в Биарицце решили выделить на тушение лесов в Бразилии $20 млн. Ранее министр охраны окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес заявлял, что его страна будет рада любой помощи.

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