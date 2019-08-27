Киев, , 07:55 — REGNUM

Украинский малый разведывательный корабль «Переяслав» входил в зону российских военных учений в Черном море, заявил в эфире телеканала UA. TV замначальника штаба командования Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

Малый разведывательный корабль ВМС Украины «Переяслав» (cc) Pavlo1

По его словам, украинский корабль возвращался с учений Североатлантического альянса Аgile Spirit-2019, которые прошли в Грузии.

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Корабль зашел в район учений, поскольку там «не было никакой деятельности и наблюдалось интенсивное судоходство», пояснил Рыженко. При этом российские корабли сопровождали «Переяслав», начиная с Грузии, добавил он.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — подчеркнул украинский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения Agile Spirit 2019 прошли в Грузии на трех полигонах в Сенаки, Вазиани и Орфоло с 27 июля по 9 августа. Подобные маневры проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В военных учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и их партнеров.

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