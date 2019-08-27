Вашингтон, , 07:53 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 26 августа, что саммит G7 в 2020 году пройдет во Флориде, Майами, сообщает Le Figaro.

Французское издание отмечает, что следующий саммит G7 тоже пройдет на морском курорте, в Майами. Точная дата проведения саммита пока не известна.

Встреча G7 проходит каждый год в одной из стран-участниц в неизменном порядке: Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7 прошел во французском Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. В нем приняли участие главы государств «Большой семерки», а также ряд высокопоставленных лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Две страницы ни о чём. Опубликовано итоговое заявление саммита G7