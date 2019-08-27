Вашингтон, , 07:43 — REGNUM

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (штат Висконсин, США), заявивший о том, что ему якобы было отказано в российской визе, настроен на конфронтацию. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

«Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что сенатор своими заявлениями искажает внешнюю политику России и допускает грубые выпады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Рон Джонсон заявил, что его якобы не пускают в Россию с американской делегацией — не дают визу. По его словам, это «целенаправленная политика российских официальных лиц».

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