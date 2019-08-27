Могадишо, , 07:46 — REGNUM

Правительство Сомали обвинило кенийских военных в уничтожении вышек сотовой связи на юге страны, где контингент вооруженных сил Кении размещен для борьбы с исламистской группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает BBC Africa.

Представители правительства Сомали требуют, чтобы в происходящее вмешался Африканский союз и расследовал факты уничтожения вышек.

Власти Кении пока не отреагировали на данные обвинения.

В субботу, 24 августа, сомалийская телекоммуникационная компания Hormuud Telecom выступила с заявлением, в котором говорилось, что в регионе Гедо было совершено 12 таких атак, в результате которых от сети было отключено до 4000 человек.

В Hormuud Telecom заявили, что уязвимым сельским общинам была отрезана жизненно необходимая связь.

На сайте государственного вещателя министр телекоммуникаций Сомали Абди Аншур Хасан заявил, что «враг» открыто атаковал сомалийскую экономику. Это стало неожиданностью, поскольку сомалийское правительство и кенийские войска находятся на одной стороне в борьбе против боевиков.

За последние несколько лет боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изгнали из большинства ключевых городов, которые они когда-то занимали, но они по-прежнему контролируют сельские районы на юге Сомали.