Биарриц, Франция, , 07:24 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и США достигли соглашения о налогообложении интернет-гигантов на саммите G7 в Биаррице, сообщает Le Figaro.

Проект этого соглашения был разработан в кулуарах саммита G7 финансовыми консультантами Франции и США. В частности, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр принял своего американского коллегу Стивена Мнучина в Сен-Пе-сюр-Нивель, деревне недалеко от Биаррица, для обсуждения этого вопроса.

«Соглашение предусматривает возмещение французским компаниям разницы между французским налогом и новой системой, созданной под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), после ее введения в действие», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что «двойного налогообложения не будет».

Ранее Бруно Ле Мэр заверил, что, если ОЭСР сможет достичь соглашения, Франция снимет «свой национальный налог».

Как сообщало ИА REGNUM, принятый 11 июля во Франции налог под названием Gafa (сокращение от гигантов Google, Amazon, Facebook и Apple) вызвал бурную реакцию американской стороны. Советник президента США Дональда Трампа говорил о «большой ошибке» Франции и угрожал в ответ обложить налогом французское вино.

Читайте ранее в этом сюжете: Компании США о введении во Франции цифрового налога: «Дискриминация»