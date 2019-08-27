Вена, , 07:21 — REGNUM

Трагическая авария в Северодвинске Архангельской области, в результате которой погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое заявление на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ сделал исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

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«Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — пояснил дипломат, слова которого приводит пресс-служба МИД РФ.

Он также отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом 8 августа под Северодвинском нет, радиационный фон здесь находится на естественном нормальном уровне. Также Карпов подчеркнул, что самые большие зафиксированные значения в день инцидента 8 августа составляли 1,78 микрозиверта, что «эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба».

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«Инцидент не привёл к трансграничному переносу радиоактивных веществ. Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идёт», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте недалеко от села Нёнокса Архангельской области произошёл взрыв, результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое.

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