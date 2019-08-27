Вашингтон, , 07:11 — REGNUM

Вместо того, чтобы не допустить ухудшения глобальной ситуации, саммит G7 лишь усилил возможные риски, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

«Ни для кого не секрет, кого именно стоит во всём винить. Это президент США Дональд Трамп, чей метод управления и отказ от роли мирового лидера, которую его предшественники, стремились использовать на пользу Соединённых Штатов, привели к хаосу. Хаос стал единственной константой саммита», — говорится в статье.

По мнению издания, что действительно примечательно, так это то, что многие глобальные проблемы являются результатом преднамеренных действий Соединённых Штатов.

«Саммит не мог бы собрать всё воедино — на это ушли бы годы, при этом в США следовало бы избрать другого президента, — но он мог бы дать миру некоторую передышку. Вместо этого, самый влиятельный политик на планете ниспроверг мир в ещё более глубокую яму», — пишет издание.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков прокомментировал упрёк Трампа к Обаме из-за Крыма