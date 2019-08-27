Вашингтон, , 05:19 — REGNUM

Отказа американскому сенатору Рону Джонсон (штат Висконсин, США) в российской визе не было, сообщили в посольстве РФ в США.

В ведомстве отметили, что Джонсону никто не отказывал, поскольку он «за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон заявил, что его не пускают в Россию с американской делегацией — не дают визу. Он утверждает, что это — целенаправленная политика российских официальных лиц.

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