Шанхай, Китай, , 05:03 — REGNUM

Нью-Йоркский университет Шанхай принял 438 первокурсников из 40 стран и регионов мира, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

«Теперь вы вступили в новую эру с новыми возможностями. Я надеюсь, все из вас смогут предпринять необходимые усилия, чтобы достичь вашей мечты», — заявил ректор университета Юй Личжун.

Основанный в 2012 году Нью-Йоркский университет Шанхай стал первым китайско-американским университетом в Поднебесной и пилотным университетом в области двустороннего взаимодействиям между странами в области образования.

В настоящее время в нем обучается почти 1500 студентов и аспирантов. Около половины из них — иностранные студенты. Среди них порядка 60% прибыли из Соединённых Штатов.

Отметим, что Нью-Йоркский университет Шанхай стал первым американским колледжем, получившим независимый регистрационный статус от Министерства образования КНР. Образование проходит на английском, однако, по ряду предметов, китайский является обязательным для выпуска.