Вашингтон, , 04:58 — REGNUM

О фактическом прекращении работы Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов сообщает Axios.

Приостановка действия ведомства автоматически произошла из-за отставки её зампредседателя Мэтью Петерсена. Теперь, после его ухода, в руководстве комиссии осталось только три человека, а это не допускается правилами.

Напомним, Федеральная избирательная комиссия США отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний в стране. Около полутора лет ею руководили четыре человека, хотя их в идеале должно быть шесть.