Вашингтон, , 04:56 — REGNUM

Соединенные Штаты не причастны к недавним атакам в Ираке, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Армия США не осуществляла атак на конвой или другие объекты, которые привели к взрыву складов с боеприпасами в Ираке. Заявления об обратном являются ложью и провокацией», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что США поддерживают суверенитет Ирака и стараются всячески препятствовать разжиганию насилия в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Альяуи заявил, что атаки на базы шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» на территории Ирака провел Израиль при помощи беспилотников. По его словам, Израиль не смог бы нанести удар по базам без санкции США, так как воздушное пространство Ирака контролируется ВВС Соединенных Штатов.

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