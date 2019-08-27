Вашингтон, , 04:45 — REGNUM

Первым заместителем американского госсекретаря могут назначить спецпредставителя Соединённых Штатов по КНДР Стивена Бигэна, пишет Politico.

Уточняется, что Бигэн может занять место Джона Салливана, который, в свою очередь, будет, с высокой долей вероятности, назначен послом США в РФ. Вариант Бигэна на место Салливана рассматривается американской администрацией.

Другим кандидатом на должность зама госсекретаря является Брайан Булатао, ранее работавший в ЦРУ. Отмечается, что в тот период разведкой руководил нынешний американский госсекретарь Майк Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестановки связаны с уходом в отставку посла США в РФ Джона Хантсмана с 3 октября 2019 г.

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