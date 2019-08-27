Аккра, 27 августа 2019, 04:36 — REGNUM
Китайское сообщество в Гане собралось 25 августа для выражения протеста против насилия и беспорядков в китайском Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.
Собрание призвало к миру в Гонконге, а люди держали плакаты с надписями «Мы любим Китай» и «Мы любим Гонконг». Посол КНР в Гане Ван Шитин, в свою очередь, призвал иностранные государства перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.
Напомним, что протесты в Гонконге, переросшие в акты насилия против властей, формально начались из-за закона об экстрадиции. Фактически же уже ясно, что это инструмент давления на Китай со стороны внешних сил.
Ранее лидеры «Большой семерки», собравшиеся во Франции обсудили ситуацию в этой китайской автономии, призвав все стороны избегать насилия.
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