Аккра, , 04:36 — REGNUM

Китайское сообщество в Гане собралось 25 августа для выражения протеста против насилия и беспорядков в китайском Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

Собрание призвало к миру в Гонконге, а люди держали плакаты с надписями «Мы любим Китай» и «Мы любим Гонконг». Посол КНР в Гане Ван Шитин, в свою очередь, призвал иностранные государства перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.

«Я хочу повторить, что Гонконг — это часть Китай, поэтому иностранные силы должны прекратить вмешиваться в китайские дела. Свидетельства указывают, что, если бы не вмешательство со стороны иностранных сил, ситуация в Гонконге не деградировала бы до такого уровня», — заявил Ван.

Напомним, что протесты в Гонконге, переросшие в акты насилия против властей, формально начались из-за закона об экстрадиции. Фактически же уже ясно, что это инструмент давления на Китай со стороны внешних сил.

Ранее лидеры «Большой семерки», собравшиеся во Франции обсудили ситуацию в этой китайской автономии, призвав все стороны избегать насилия.

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