Вашингтон, , 04:26 — REGNUM

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, сообщает журнал Foreing Policy со ссылкой на источник в американском правительстве.

Джон Болтон Kremlin.ru

Цели и подробности поездки Болтона в Белоруссию пока не разглашаются. Отмечается, что он является самым высокопоставленным представителем Вашингтона из посещавших Белоруссию в XXI веке. Издание предполагает, что визит Болтона в Белоруссию может вызвать «гнев Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Болтон приедет с рабочим визитом в Молдавию и встретится с премьер-министром страны Майя Санду. По мнению молдавского премьера, визит советника американского президента уже свидетельствует о «серьезной поддержке Молдавии» со стороны Соединенных Штатов.

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