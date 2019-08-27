Каракас, , 04:31 — REGNUM

Очередное решение стран группы Лимы в отношении Венесуэлы — это проявление идеологического фундаментализма, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса, передаёт Telesur.

По словам Арреасы, группа Лимы приняла очередное решение, руководствуясь не интересами людей, а идеологией.

Таким образом в Каракасе отреагировали на то, что ряд стран группы Лимы отверг инициативу венесуэльского руководства по созыву саммита МИД стран Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. Инициатива нацелена на решение проблемы с лесным пожарами в Латинской Америке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран уже предложил Бразилии и Эквадору помощь в борьбе с лесными пожарами и их последствиями.

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