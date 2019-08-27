Каракас, 27 августа 2019, 04:31 — REGNUM
Очередное решение стран группы Лимы в отношении Венесуэлы — это проявление идеологического фундаментализма, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса, передаёт Telesur.
По словам Арреасы, группа Лимы приняла очередное решение, руководствуясь не интересами людей, а идеологией.
Таким образом в Каракасе отреагировали на то, что ряд стран группы Лимы отверг инициативу венесуэльского руководства по созыву саммита МИД стран Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. Инициатива нацелена на решение проблемы с лесным пожарами в Латинской Америке.
Читайте также: РФ будет противодействовать давлению на Венесуэлу — МИД
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран уже предложил Бразилии и Эквадору помощь в борьбе с лесными пожарами и их последствиями.
Читайте ранее в этом сюжете: Apple профинансирует борьбу с пожарами в Латинской Америке