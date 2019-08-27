Пекин, , 04:25 — REGNUM

Высшая законодательная власть Китая одобрила китайско-вьетнамское соглашение об экстрадиции, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Договор об экстрадиции состоит из 22 статей и очерчивает обязательства сторон по вопросу экстрадиции граждан, перечень преступлений, за которые может быть осуществлена экстрадиция, а также урегулирование споров.

Уполномоченная Госсоветом КНР команда китайских переговорщиков состояла из представителей различных департаментов и вела переговоры с вьетнамской стороной с октября 2013 года. Стороны подписали соглашением 7 апреля 2015 года в Пекине.

Соглашение было представлено Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 22 августа текущего года для обсуждения и рассмотрения во время проходящей раз в два месяца сессии.