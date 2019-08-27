Пекин, , 04:17 — REGNUM

Китай и Франция должны продолжить двустороннее сотрудничество между странами по иранской ядерной проблеме, заявил член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

По словам Бонна, Франция намерена укрепить взаимодействие и сотрудничество с Китаем во имя разрядки существующих противоречий в регионе и поддержать ядерную сделку по Ирану от 2015 года, известную официально как Совместный всеобъемлющий план действий.

Китай поддерживает дипломатические усилия Франции и намерен предоставить всю необходимую помощь, заявил Ван. Китай и Франция, по его словам, являются постоянными членами Совбеза ООН, что накладывает на них важную ответственность за поддержание мира и безопасности в мире.

Стороны должны продолжить взаимодействие, строго следуя ядерной сделке, а также обеспечивать сохранение многосторонности, свободой торговой системы, справедливости и честности, а также региональной стабильности и безопасности, заявил Ван, вызвав полное согласие со стороны Бонна.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И также провел встречу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, который выразил согласие в необходимости придерживаться ядерной сделке, а также защищать многосторонность в мировой политике.

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