Пекин, , 04:07 — REGNUM

Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, находящихся с официальным визитом в Поднебесной, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Отметив, что сегодняшний мир раздирается растущей односторонностью и политикой силы, Ван выразил желание сотрудничать с другими странами во имя сохранения многосторонности, а также базовых норм международного управления и отношений наряду с законными правами и интересами всех стран.

Обсуждая Ядерную сделку по Ирану, Ван также выразил поддержку всех усилий, принимаемых на пути ее сохранения. Китай понимает законные претензии иранской стороны и уверен, что Иран найдет разумный способ ее имплементации, полагает Ван. Китай же, по его словам, будучи разумным государством, намерен продолжить играть в этом конструктивную роль, помогая разрешать противоречия в Персидском заливе.

Зариф, в свою очередь, рассказал Вану о его поезде по Европе и общении с заинтересованными сторонами по вопросу сохранения ядерной сделки, а также еще раз подчеркнул позицию Ирана о необходимости разрешения всех проблем путем диалога и переговоров.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил ранее, что у Ирана есть возможность вернуться к выполнению ядерной сделки при полном отказе от создания ядерного оружия.

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