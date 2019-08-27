Вашингтон, , 03:42 — REGNUM

«Ужасной» назвал инициативу американского президента Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит G7 сенатор (штат Нью-Йорк) Чак Шумер, пишет The Hill.

Шумер заявил, что Трамп «одержим идеей пригласить Владимира Путина обратно», но это в корне не верно, поскольку в Москве сочтут это за слабость. Кроме того, считет сенатор, возврат к G8 навредит безопасности Штатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп выступил за возврат G7 к G8. На саммите минувшем организации он заявил, что ему не важно, во что лично для него выльется это возвращение и его поддержка формата G8.

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