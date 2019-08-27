Каракас, , 03:27 — REGNUM

Российско-венесуэльское военное соглашение от 15 августа 2019 г. не считает действительным оппозиция Венесуэлы, сообщила Национальная ассамблея этой страны в Twitter.

Комментируя соглашение, под которым поставили подписи российский министр обороны Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес, оппозиционный парламент заявил, что документ не рассматривала комиссия по внешней политике, а это означает, что «оно недействительно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу и Лопес 15 августа подписали соглашение о визитах военных кораблей в порты России и Венесуэлы.

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