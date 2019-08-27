Вашингтон, , 03:17 — REGNUM

Соединенные Штаты разочарованы действиями правительства Зимбабве по отношению к оппозиции в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

«Разочарование растет все сильнее и сильнее, к сожалению… Правительство Зимбабве, по всей видимости, применяет все больше насилия в ответ на действия оппозиции», — заявил он.

Источник в госдепе подчеркнул, что США уже дали понять лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве, какие действия стоит предпринять, чтобы улучшить отношения между странами. В частности, США призывают Мнангагву к изменению законодательства Зимбабве, чтобы обеспечить свободу слова и свободу протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа полиция Зимбабве разогнала демонстрацию партии «Движение за демократические перемены» (MDC), выступавшую против президента страны Эммерсона Мнангагвы. Позднее, 19 августа, в стране запретили проведение антиправительственной демонстрации в городе Булавайо.

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