Мадисон, , 03:16 — REGNUM

Об отказе в получении российской визы заявил сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) в распространённом заявлении.

В документе сказано, что «российские официальные лица» отказали ему во въезде в Россию. Он обвинил Москву в «дипломатических играх».

Американский сенатор пояснил, что собирался в Россию, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Этим же он, отмечает Джонсон, занимался, работая с послом США в РФ Джоном Хантсманом.

Напомним, Джонсон собирался прилететь в РФ в составе американской делегации для участия в переговорах с российскими чиновниками, «организациями гражданского общества», американскими предпринимателями, как член комитета Сената по международным отношениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко и сенатор США обсудили, как усилить давление на Россию