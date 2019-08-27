Мадисон, 27 августа 2019, 03:16 — REGNUM
Об отказе в получении российской визы заявил сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) в распространённом заявлении.
В документе сказано, что «российские официальные лица» отказали ему во въезде в Россию. Он обвинил Москву в «дипломатических играх».
Американский сенатор пояснил, что собирался в Россию, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Этим же он, отмечает Джонсон, занимался, работая с послом США в РФ Джоном Хантсманом.
Напомним, Джонсон собирался прилететь в РФ в составе американской делегации для участия в переговорах с российскими чиновниками, «организациями гражданского общества», американскими предпринимателями, как член комитета Сената по международным отношениям.
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