Москва, , 02:49 — REGNUM

Остановить воссоединение Крыма и России 44-му президенту США Бараку Обаме было не под силу, написал 27 августа член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа, который сказал, что Обама должен был сделать всё возможное, чтобы не допустить воссоединения Крыма с Россией, Пушков заявил:

«Трамп сильно преувеличивает возможности Обамы, когда говорит, что тот мог предотвратить воссоединение Крыма и России. Уж Трамп-то знает: не всё находится в руках президента США. Провал Обамы в другом: он не сумел подвергнуть Россию изоляции. Да и сама задача была невыполнимой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп по итогам саммита G7 заявил, что на Обаме лежит ответственность за воссоединение Крым с Россией. Он высказал мнение, что именно из-за своего провала в этом вопросе Обама продавил замену G8 на G7.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Обама допустил воссоединение Крыма с Россией