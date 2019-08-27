Мехико, , 02:46 — REGNUM

Встреча представителей США и Мексики по соглашению о мигрантах состоится 10 сентября, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции.

«Скоро состоится встреча для оценки соглашения между правительствами Мексики и США», — заявил он.

По мнению Обрадора, выполнение условий сделки со стороны Мексики «идет хорошо».

Напомним, соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой по миграции было заключено 7 июня 2019 года. Мексика пообещала принять меры по борьбе с потоком мигрантов из Центральной Америки в США, преходящих через мексиканскую территорию. В свою очередь США обязались не вводить пошлины на импорт мексиканских товаров.