Лондон, , 02:43 — REGNUM

Иран еще может вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновить диалог по ядерной программе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Очевидно, что Иран может вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке… и возобновить диалог, а также отказаться от своего разрушающего поведения в регионе», — заявил он.

Джонсон добавил, что Ирану ни при каких условиях нельзя разрешить создание ядерного оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — участницы саммита G7 заинтересованы в мирном урегулировании конфликта с Ираном. Она добавила, что страны «большой семерки» сделали «большой шаг вперед» в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы.