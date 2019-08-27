Казань, , 02:16 — REGNUM

В Казань сегодня, 27 августа 2019 года, на церемонию закрытию 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 прибудет Владимир Путин. После церемонии глава государства встретится с национальной сборной и главой движения Саймоном Бартли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, мероприятие проходит в столице Татарии с 22 по 27 августа. В нём принимают участие сборные 63 стран. Помимо этого, в рамках чемпионата прошёл саммит глав ведомств, отвечающих за кадровый вопрос в своих странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Владимира Путина в начале августа анонсировал глава Татарии Рустам Минниханов, говоря, что Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия, а глава государства «закроет» крупное мероприятие. Помимо них Казань с визитом посетили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие. Прибыл также большой «десант» высокопоставленных гостей из других стран. В их числе и глава министерства труда Франции Мюриель Пенико. Именно городу Лиону предстоит принять следующий чемпионат, который намечен на 2023 год.

Августовский визит Владимира Путина — третий за 2019 год. В феврале он провёл в Казани заседание президиума Госсовета, а в середине мая посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, побеседовав с рабочими и осмотрев образцы современной авиатехники.