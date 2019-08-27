Вашингтон, , 02:05 — REGNUM

Соединенные Штаты пока не приняли решение, кому продать ранее предназначавшиеся для Турции истребители пятого поколения F-35, заявила замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на брифинге.

Истребители F-35 U.S. Air Force

«Мы в настоящее время пока обсуждаем это», — заявила она.

Лорд затруднилась ответить, кому достанутся F-35, которые пока юридически продолжают считаться собственностью Турции. По ее словам, процесс исключения Анкары из программы F-35 завершится через год, однако решение еще может быть отменено. Она добавила, что переговоры с турецким руководством по этому вопросу продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что официальное исключение Анкары из программы истребителей пятого поколения F-35 невозможно. Он подчеркнул, что в программу уже включены турецкие пилоты и специалисты военно-технического обслуживания, проходящие обучение в США.

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