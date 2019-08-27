Иерусалим, , 00:48 — REGNUM

Принудить Иран к прекращению «кровавых террористических атак» на Израиль призвал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, говорится в его опубликованном сообщении.

«Призываю международное сообщество срочно принять меры, чтобы принудить Иран к прекращению этих атак», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа представитель иранского правительства Али Рабии пригрозил Израилю последствиями его агрессии против Ирана, а также Сирии и Ливана.

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