Биарриц, Франция, , 00:39 — REGNUM

Ответственность за то, что произошло воссоединение Крыма с Россией, лежит на 44-м президенте Соединённых Штатов Бараке Обаме, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита G7.

«Это надо было остановить», — заявил Трамп.

Американский президент добавил, что у его предшественника была возможность не допустить воссоединения Крыма с Россией, но тот не сделал всего, что мог. Таким образом Москва «переиграла» Обаму, и теперь у России в Крыму «есть большие и мощные подводные лодки».

По словам Трампа, именно то, что Обаму переиграли по Крыму, было мотивом 44-го президента США добиваться удаления России из G8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в преддверии саммита G7 в городе Биаррице (Франция) Трамп заявил, что Москву надо вернуть в объединение, поскольку «G8 было бы выигрышным для всех».

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