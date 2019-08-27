Бишкек, , 00:25 — REGNUM

Появившаяся в СМИ информация о том, что для защиты инвесторов из Китая в Киргизию могут прибыть бойцы китайских охранных агентств, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

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В кабинете министров отмечают, что по данному факту уже начата проверка, а распространителей подобных слухов будут привлекать к ответственности за провокации.

Также стало известно о том, что аппарат правительства Киргизии подготавливает проект создания специализированного управления по охране месторождений и промышленных объектов при министерстве внутренних дел республики.

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