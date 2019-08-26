Тифарити, , 23:59 — REGNUM

Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередной сессии Национального секретариата ПОЛИСАРИО, которое приводит Sahara Press Service.

Руководство Западной Сахары обращает внимание на снижение интереса к поиску мирного и окончательного решения конфликта со стороны Совета Безопасности ООН и международного сообщества в целом, в особенности после истечения срока мандата специального посланника ООН по Западной Сахаре Хорста Колера.

В заявлении также подчёркивается, что действия ряда международных игроков, таких как Франция, «защищающих агрессивные и экспансионистские тезисы Королевства Марокко и его незаконную оккупацию части территории Западной Сахары», способствуют ещё большей напряжённости и повышают угрозу миру и стабильности в регионе.

Отмечается, что на этом фоне участились действия со стороны Марокко в буферной зоне Эль Гергерата, которые «явно нарушают соглашение о прекращении огня». В связи с этим ПОЛИСАРИО призывает Совет Безопасности ООН принять «твёрдые и неотложные решения во избежание серьёзных последствий».

Напомним, Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

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