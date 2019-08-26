Бразилиа, 26 августа 2019, 23:26 — REGNUM

Бразилия не побрезгует помощью стран G7 для борьбы с лесными пожарами на Амазонке, 26 августа передаёт агентство Reuters.

Лесной пожар
Лесной пожар
Federal Emergency Management Agency

Бразильский министр охраны окружающей среды Рикардо Саллес заявил, что страна приветствует любую помощь для борьбы с пожарами в Амазонии.

Лидеры стран G7 согласились выделить $20 млн на борьбу с лесными пожарами на Амазонке на саммите в Биаррице.

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