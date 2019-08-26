Вашингтон, , 23:19 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом он сообщил 26 августа в своём микроблоге в Twitter.

Джон Болтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнёрами в Киеве», — написал он.

Болтон добавил, что визит состоится в рамках «поддержки усилий президента Зеленского по проведению реформ и его курса по укреплению и процветанию Украины».

Ранее сегодня бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер сообщил изданию Foreign Policy, что Болтон на текущей неделе намерен также посетить Белоруссию. Официально данная информация пока не подтверждена.

Какова цель визита Болтона в Минск, и с кем он планирует провести встречи, не сообщается. Следует отметить, что это будет первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Белоруссию с начала века.